Трифлектор Lastolite LL LR2933SP Trifle MKII Sunfire/Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384383
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
3
Описание товара Трифлектор Lastolite LL LR2933SP Trifle MKII Sunfire/Silver
Triflector MkII широко используется в имиджевой и фэшн-съемке, потому что ловит характерные блики, которые оказываются в глазах у модели. Петельный механизм позволяет индивидуально настраивать каждую из панелей, чтоб освещать именно то, что вам нужно. Рама и панели складываются и убираются в портативную сумку. Triflector MkII весит всего 1.2 кг. Комплект включает:• Регулируемую раму• Световую стойку•3xОтражателя• Двухсторонние Sunfire/Silver• Уникальное качество света.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Triflector MkII широко используется в имиджевой и фэшн-съемке, потому что ловит характерные блики, которые оказываются в глазах у модели. Петельный механизм позволяет индивидуально настраивать каждую из панелей, чтоб освещать именно то, что вам нужно. Рама и панели складываются и убираются в портативную сумку. Triflector MkII весит всего 1.2 кг. Комплект включает:• Регулируемую раму• Световую стойку•3xОтражателя• Двухсторонние Sunfire/Silver• Уникальное качество света.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Трифлектор Lastolite LL LR2933SP Trifle MKII Sunfire/Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Трифлектор Lastolite LL LR2933SP Trifle MKII Sunfire/Silver