Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м
Малая квадратная панель универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. Все компоненты доступны как в комплекте, так и по отдельности, что позволяет создавать собственные конфигурации для работы. Полотна, доступные для малой рамы Skylite Rapid Frame Small, включают: рассеиватель с компенсацией экспозиции 0.75 ступени, рассеиватель с компенсацией экспозиции 1.25 ступени, отражатели серебро/белый, черный/белый, золотистый/белый и черный вельвет. Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы.
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