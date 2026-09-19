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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м купить с доставкой в Москве
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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м

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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384346
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Размеры в упаковке, м
1.02х0.2х0.2
Вес, кг.
3.2

Описание товара Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м

Малая квадратная панель универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. Все компоненты доступны как в комплекте, так и по отдельности, что позволяет создавать собственные конфигурации для работы. Полотна, доступные для малой рамы Skylite Rapid Frame Small, включают: рассеиватель с компенсацией экспозиции 0.75 ступени, рассеиватель с компенсацией экспозиции 1.25 ступени, отражатели серебро/белый, черный/белый, золотистый/белый и черный вельвет. Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы.

Отзывы о товаре Комплект с отражателем Lastolite LL LR81143RC Skylite Rapid 1.1x1.1м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Описание
Малая квадратная панель универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. Все компоненты доступны как в комплекте, так и по отдельности, что позволяет создавать собственные конфигурации для работы. Полотна, доступные для малой рамы Skylite Rapid Frame Small, включают: рассеиватель с компенсацией экспозиции 0.75 ступени, рассеиватель с компенсацией экспозиции 1.25 ступени, отражатели серебро/белый, черный/белый, золотистый/белый и черный вельвет. Панели Skylite – отличное решение для фотографов и имиджмейкеров, работающих на локациях, кому необходим контроль над светом в наиболее трудных условиях. Легкая, прочная и быстро складывающаяся алюминиевая рама представляет собой надежную конструкцию даже в ветреных условиях, а с помощью клипс можно применять любой отражатель и рассеиватель из серии Skylite Rapid. Рама и полотна складываются в аккуратный, компактный и максимально портативный жесткий кофр. Эластичный шнур пролегает через всю алюминиевую конструкцию, из-за чего невозможно потерять или оставить где-нибудь части рамы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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