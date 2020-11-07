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Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный

Артикул: 231282
Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный
840 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараОтражатель
Вес, кг0,3
Ширина, см80
Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью. Отражатели легки и удобны в сборке, устойчивы к износу. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. В зависимости от размера, отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1. Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2. Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3. Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.


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Самовывоз невозможен
Отражатель Godox RFT-09 80 см. просветный - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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