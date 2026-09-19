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Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м купить с доставкой в Москве
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Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м

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Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384360
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
700

Описание товара Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м

Двухстороннее полотно для для системы Skylite Rapid Fabric Large. Отражающие поверхности — белая и мягкое золото. Размеры ткани 200?200 см. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.

Отзывы о товаре Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Описание
Двухстороннее полотно для для системы Skylite Rapid Fabric Large. Отражающие поверхности — белая и мягкое золото. Размеры ткани 200?200 см. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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