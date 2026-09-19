Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
700
Описание товара Отражатель Lastolite LL LR82206R SkyRapid Fab Sunf/White 2х2м
Двухстороннее полотно для для системы Skylite Rapid Fabric Large. Отражающие поверхности — белая и мягкое золото. Размеры ткани 200?200 см. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Двухстороннее полотно для для системы Skylite Rapid Fabric Large. Отражающие поверхности — белая и мягкое золото. Размеры ткани 200?200 см. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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