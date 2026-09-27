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Набор флагов и сеток Godox SF6090 купить с доставкой в Москве
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Набор флагов и сеток Godox SF6090

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Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 1
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 2
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 3
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 4
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 5
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 6
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 7
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 8
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 9
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 10
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 11
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 12
Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 1
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 2
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 3
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 4
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 5
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 6
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 7
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 8
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 9
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 10
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 11
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 12
  • Набор флагов и сеток Godox SF6090 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598929
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Набор
Высота, см
9
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.28х0.09
Вес, кг.
8.1

Описание товара Набор флагов и сеток Godox SF6090

Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки ?16.5см способны точнее регулировать свет на небольших объектах. Флаги подойдут для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки.

Отзывы о товаре Набор флагов и сеток Godox SF6090




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Набор
Высота, см
9
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки ?16.5см способны точнее регулировать свет на небольших объектах. Флаги подойдут для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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