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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м купить с доставкой в Москве
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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м

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Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 1
Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 2
Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 1
  • Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 2
  • Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384351
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.2х0.2
Вес, кг.
4

Описание товара Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м

Панель Lastolite Skylite Medium универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. Все компоненты доступны как в комплекте, так и по отдельности, что позволяет создавать собственные конфигурации для работы.

Отзывы о товаре Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Ширина, см
100
Страна производитель
Китай
Описание
Панель Lastolite Skylite Medium универсального размера просто закрепляется на световой стойке (при использовании держателя Skylite Rapid Griphead LL LA8446), а также благодаря весу ее легко держать в руках. Все компоненты доступны как в комплекте, так и по отдельности, что позволяет создавать собственные конфигурации для работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект с отражателем Lastolite LL LR81243RC Skylite Rapid 1.1x2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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