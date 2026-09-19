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Отпариватель ручной Homestar HS-7002 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Homestar HS-7002

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Отпариватель ручной Homestar HS-7002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380900
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Характеристики

Бренд
Homestar
Тип товара
Отпариватель
Размеры в упаковке, см
26х24х12
Вес, г.
600

Описание товара Отпариватель ручной Homestar HS-7002

Отпариватель ручной Homestar HS-7002 мощное универсальное устройство, которое установит новые стандарты паровой очистки в современном доме. Высокоэффективный парогенератор может использоваться как в качестве паровой швабры, так и в качестве мощного отпаривателя, который позволит не только эффективно обрабатывать любые поверхности, но и бережно ухаживать за различными видами одежды. Подходит для эффективной обработки: полов, окон, изделий из керамики и стекла, кухонных плит, одежды из хлопка, капрона, нейлона, драпа, меха, полиэстера и прочего.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Homestar HS-7002




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Характеристики
Бренд
Homestar
Тип товара
Отпариватель
Описание
Отпариватель ручной Homestar HS-7002 мощное универсальное устройство, которое установит новые стандарты паровой очистки в современном доме. Высокоэффективный парогенератор может использоваться как в качестве паровой швабры, так и в качестве мощного отпаривателя, который позволит не только эффективно обрабатывать любые поверхности, но и бережно ухаживать за различными видами одежды. Подходит для эффективной обработки: полов, окон, изделий из керамики и стекла, кухонных плит, одежды из хлопка, капрона, нейлона, драпа, меха, полиэстера и прочего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Homestar HS-7002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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