Льдогенератор Kitfort КТ-1806
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Характеристики
Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1806
Льдогенератор KITFORT КТ-1806 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Например, для холодного чая, газированной воды, сока, кофе, коктейлей. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Достаточно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам. После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря инфракрасному датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Управление и выбор размера льда осуществляется с помощью кнопок на панели управления. Индикаторы сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины и о том, генерируется ли в данный момент лёд или прибор находится в режиме ожидания.
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