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Станок точило Makita GB801 купить с доставкой в Москве
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Станок точило Makita GB801

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Станок точило Makita GB801 - фото 1
Станок точило Makita GB801 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок точило
Диаметр диска
205
  • Станок точило Makita GB801 - фото 1
  • Станок точило Makita GB801 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36869
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Станок точило
Высота, см
33.3
Диаметр посадочного отверстия
15.88 мм
Комплект поставки
Защитный щиток для глаз, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Опора.
Мощность
550 Вт
Скорость вращения
2850 об/мин
Ширина, см
39.5
Диаметр диска
205
Количество скоростей
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х31
Вес, кг.
21.3

Описание товара Станок точило Makita GB801

Makita GB 801 – это высококачественный и надежный универсальный точильный станок с асинхронным электродвигателем, позволяющий осуществлять операции заточки и шлифовки. Для безопасности оператора имеются защитные экраны. Есть возможность крепления заготовки, это дает точность обработки. Замена кругов в случае надобности осуществляется легко и быстро.

Характеристики:

  • Мощность: 550 Вт
  • Обороты: 2850 об/мин
  • Круг: 205x19x15.88 мм
  • Вес брутто: 21.4 кг
  • Вес нетто: 20.5 кг

 



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Отзывы о товаре Станок точило Makita GB801




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Станок точило
Высота, см
33.3
Диаметр посадочного отверстия
15.88 мм
Комплект поставки
Защитный щиток для глаз, Кронштейн для защитного щитка, Гаечные ключи, Опора.
Мощность
550 Вт
Скорость вращения
2850 об/мин
Ширина, см
39.5
Диаметр диска
205
Количество скоростей
1
Страна производитель
Китай
Описание

Makita GB 801 – это высококачественный и надежный универсальный точильный станок с асинхронным электродвигателем, позволяющий осуществлять операции заточки и шлифовки. Для безопасности оператора имеются защитные экраны. Есть возможность крепления заготовки, это дает точность обработки. Замена кругов в случае надобности осуществляется легко и быстро.

Характеристики:

  • Мощность: 550 Вт
  • Обороты: 2850 об/мин
  • Круг: 205x19x15.88 мм
  • Вес брутто: 21.4 кг
  • Вес нетто: 20.5 кг

 



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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