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Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм купить с доставкой в Москве
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Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм

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Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 1
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 2
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 3
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 4
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 5
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 6
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 7
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 8
Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
сталь
Диаметр диска
315
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 1
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 2
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 3
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 4
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 5
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 6
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 7
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 8
  • Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 570 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741603
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм
32 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
ключи, опоры (4 шт.), параллельный упор, толкатель, упор для пиления под углом, шланг, подставка
Материал рабочего стола
сталь
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
315
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
50
Max глубина пропила под углом 90°
83
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
870 х 600 х 445 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х60х45
Вес, кг.
53

Описание товара Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм

Станок напольный со станиной и удлинителем распиловочный ЗУБР СРЦ-315су 2200 Вт СРЦ-315су Высокопроизводительный напольный распиловочный станок - идеально подходит для распила заготовок большой длины. Мощный асинхронный двигатель не требующий обслуживания за весь срок службы. -Мощность: 2200 Вт -Частота вращения шпинделя: 2950 мин-1 -Режим работы: S2, 15 мин -Диаметр диска: 315 мм -Диаметр посадочного отверстия: 30 мм -Количество зубьев: 40 шт -Макс. глубина пропила под углом 90°: 83 мм -Макс. глубина пропила под углом 45°: 50 мм -Размер рабочего стола: 800x500 мм -Регулировка глубины и угла реза: есть -Электромагнитный выключатель: есть -Толкатель: есть -Напряжение питания: 230~/ 50 В/Гц -Удлинитель стола: есть -Масса изделия: 48 кг -Масса в упаковке: 53 кг



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Отзывы о товаре Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
ключи, опоры (4 шт.), параллельный упор, толкатель, упор для пиления под углом, шланг, подставка
Материал рабочего стола
сталь
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
315
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
50
Max глубина пропила под углом 90°
83
Материал обработки
дерево
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
870 х 600 х 445 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок напольный со станиной и удлинителем распиловочный ЗУБР СРЦ-315су 2200 Вт СРЦ-315су Высокопроизводительный напольный распиловочный станок - идеально подходит для распила заготовок большой длины. Мощный асинхронный двигатель не требующий обслуживания за весь срок службы. -Мощность: 2200 Вт -Частота вращения шпинделя: 2950 мин-1 -Режим работы: S2, 15 мин -Диаметр диска: 315 мм -Диаметр посадочного отверстия: 30 мм -Количество зубьев: 40 шт -Макс. глубина пропила под углом 90°: 83 мм -Макс. глубина пропила под углом 45°: 50 мм -Размер рабочего стола: 800x500 мм -Регулировка глубины и угла реза: есть -Электромагнитный выключатель: есть -Толкатель: есть -Напряжение питания: 230~/ 50 В/Гц -Удлинитель стола: есть -Масса изделия: 48 кг -Масса в упаковке: 53 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распиловочный станок с удлинителем ЗУБР СРЦ-315су, 2200 Вт, диаметр 315 мм - стоимость товара 32570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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