Описание товара Станок рейсмус Makita 2012NB

Makita 2012NB - компактный рейсмусовый станок с шириной строгания до 304 мм и мощностью 1650 Вт, предназначенный для точной калибровки толщины досок и заготовок из древесины. Низкий уровень шума для своего класса (около 83 дБ) делает его удобным вариантом для мастерских и частных домов.

Для каких задач и материалов

Станок рассчитан на обработку досок, щитов и бруса, когда важно получить ровную по толщине деталь для мебели, отделки и столярных изделий. Максимальная высота заготовки около 150-155 мм и ширина 304 мм перекрывают большинство бытовых и полупрофессиональных задач.

Ключевые особенности

Скорость подачи около 8.5 м/мин позволяет быстро проходить длинные заготовки, при этом оригинальный механизм подачи минимизирует "снайп" на входе и выходе. Конструкция на четырёх колоннах обеспечивает устойчивое положение суппорта, а удобная шкала и ограничитель глубины строгания помогают точно выставлять толщину в диапазоне примерно от 3 до 100 мм. Станок относительно лёгкий для своего класса (около 27 кг), поэтому его при необходимости можно перевозить между объектами.

Важные нюансы перед покупкой

Для комфортной работы потребуется организация стружкоудаления (пылесос или стружкоотсос) и устойчивый стол/подставка соответствующих габаритов. Использование острых фирменных ножей и соблюдение рекомендуемой глубины съёма (не более 3 мм за проход) продлевают срок службы станка и обеспечивают качественную поверхность без сколов.