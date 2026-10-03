Станок рейсмусовый Зубр Мастер РС-320
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Характеристики
Тип товара
Станки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 510 руб.
В наличии
Код товара: 345743
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Загружаем...
31 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станки
Высота пропила
153
Высота, см
46.5
Комплект поставки
станок, рукоятка, резиновая опора - 4 шт, регулировочное колесо, переходный патрубок, калибр для установки ножей, набор ключей, набор крепежа, руководство по эксплуатации, упаковка
Мощность
1500 Вт
Особенности
ременная передача
Скорость вращения
9000 об/мин
Ширина пропила
318
Ширина, см
35
Габариты (ШхВхГ)
69x56x46.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х46х36
Вес, кг.
32.5
Описание товара Станок рейсмусовый Зубр Мастер РС-320
Рейсмусовый станок Зубр ширина строгания 318 мм, толщина заготовки до 153 мм, 2 ножа, РС-320 используют для продольного строгания древесины с одной стороны. Двигатель обладает высокой мощностью и надежной защитой от перегрузки. Удлинители рабочего стола предусмотрены для точной настройки толщины строгания и упрощают подачу заготовки, поддерживая ее на входе и выходе. Ролики, установленные на верхней части корпуса, облегчают возврат детали для повторной обработки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Станки
Высота пропила
153
Высота, см
46.5
Комплект поставки
станок, рукоятка, резиновая опора - 4 шт, регулировочное колесо, переходный патрубок, калибр для установки ножей, набор ключей, набор крепежа, руководство по эксплуатации, упаковка
Мощность
1500 Вт
Особенности
ременная передача
Скорость вращения
9000 об/мин
Ширина пропила
318
Ширина, см
35
Габариты (ШхВхГ)
69x56x46.5 см
Страна производитель
Китай
Рейсмусовый станок Зубр ширина строгания 318 мм, толщина заготовки до 153 мм, 2 ножа, РС-320 используют для продольного строгания древесины с одной стороны. Двигатель обладает высокой мощностью и надежной защитой от перегрузки. Удлинители рабочего стола предусмотрены для точной настройки толщины строгания и упрощают подачу заготовки, поддерживая ее на входе и выходе. Ролики, установленные на верхней части корпуса, облегчают возврат детали для повторной обработки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок рейсмусовый Зубр Мастер РС-320 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 31510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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