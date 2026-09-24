Top.Mail.Ru
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 1
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 2
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 3
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 4
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 5
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 6
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 7
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 8
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рейсмусовый станок
Диаметр диска
307
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 1
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 2
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 3
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 4
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 5
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 6
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 7
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 8
  • Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 450 руб. 
Начислим 440 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)
27 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рейсмусовый станок
Высота, см
53.5
Диаметр посадочного отверстия
45/50 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
станок, коробка
Мощность
2000 Вт
Особенности
диаметр патрубка стружкоотвода 45/50 мм
Скорость вращения
8000 об/мин
Угол наклона
нет
Ширина пропила
305
Ширина, см
70
Диаметр диска
307
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
70x53.5x47.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х46х37
Вес, кг.
29.3

Описание товара Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)

Рейсмусовый станок ЗУБР РС-305 представляет собой переносной станок, выполненный в компактном корпусе. Он поддерживает работу с заготовками шириной 305 мм и способен выполнять рез на глубину 3 мм. Инструмент используется для одностороннего продольного строгания древесных заготовок.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рейсмусовый станок
Высота, см
53.5
Диаметр посадочного отверстия
45/50 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
станок, коробка
Мощность
2000 Вт
Особенности
диаметр патрубка стружкоотвода 45/50 мм
Скорость вращения
8000 об/мин
Угол наклона
нет
Ширина пропила
305
Ширина, см
70
Развернуть
Диаметр диска
307
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
70x53.5x47.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Рейсмусовый станок ЗУБР РС-305 представляет собой переносной станок, выполненный в компактном корпусе. Он поддерживает работу с заготовками шириной 305 мм и способен выполнять рез на глубину 3 мм. Инструмент используется для одностороннего продольного строгания древесных заготовок.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - купить по цене 27450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...