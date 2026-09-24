Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рейсмусовый станок
Диаметр диска
307
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 450 руб.
В наличии
Код товара: 706779
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рейсмусовый станок
Высота, см
53.5
Диаметр посадочного отверстия
45/50 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
станок, коробка
Мощность
2000 Вт
Особенности
диаметр патрубка стружкоотвода 45/50 мм
Скорость вращения
8000 об/мин
Угол наклона
нет
Ширина пропила
305
Ширина, см
70
Диаметр диска
307
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
70x53.5x47.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х46х37
Вес, кг.
29.3
Описание товара Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)
Рейсмусовый станок ЗУБР РС-305 представляет собой переносной станок, выполненный в компактном корпусе. Он поддерживает работу с заготовками шириной 305 мм и способен выполнять рез на глубину 3 мм. Инструмент используется для одностороннего продольного строгания древесных заготовок.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рейсмусовый станок
Высота, см
53.5
Диаметр посадочного отверстия
45/50 мм
Длина сетевого кабеля
1.8
Комплект поставки
станок, коробка
Мощность
2000 Вт
Особенности
диаметр патрубка стружкоотвода 45/50 мм
Скорость вращения
8000 об/мин
Угол наклона
нет
Ширина пропила
305
Ширина, см
70
Развернуть
Диаметр диска
307
Уровень шума
98
Габариты (ШхВхГ)
70x53.5x47.5 см
Страна производитель
Китай
Рейсмусовый станок ЗУБР РС-305 представляет собой переносной станок, выполненный в компактном корпусе. Он поддерживает работу с заготовками шириной 305 мм и способен выполнять рез на глубину 3 мм. Инструмент используется для одностороннего продольного строгания древесных заготовок.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305) - купить по цене 27450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Станок рейсмусовый ЗУБР 305 мм, 2000 Вт, рейсмусовый станок, Профессионал (РС-305)