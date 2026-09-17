Top.Mail.Ru
Пила ленточная Makita напольная LB1200F купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила ленточная Makita напольная LB1200F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 1
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 2
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 3
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 4
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 5
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 6
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 7
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 8
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 9
Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 1
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 2
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 3
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 4
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 5
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 6
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 7
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 8
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 9
  • Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
65 570 руб.  91 795 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Станки
Высота, см
160
Комплект поставки
пила, набор ленточных полотен (4 шт.), параллельный упор, угловая направляющая, толкатель, шестигранный ключ, насадка №93
Мощность
900 Вт
Особенности
подсветка, транспортировочные колеса
Угол наклона
45.5 град.
Ширина пропила
305
Ширина, см
77.5
Количество скоростей
2
Габариты (ШхВхГ)
61.5x77.5x160 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.55х0.55
Вес, кг.
85

Описание товара Пила ленточная Makita напольная LB1200F

Ленточнопильный станок Makita LB1200F ? надежное оборудование, которое предназначено для резки древесины и различных древесных материалов. Он позволяет быстро делать заготовки разных размеров, используя рабочий стол размерами 560x400 мм. Длина ленты составляет 2240 мм, а максимальная ширина ленты соответствует 16 мм. Лента движется со скоростью 800 м/мин. При 90° максимальная ширина пропила достигает 165 мм. В основе станка Makita LB1200F лежит электродвигатель мощностью 900 Вт. Конструкция устанавливается на прочную и устойчивую стойку, которая дополнительно оборудована двумя колесиками, обеспечивающими удобное и легкое перемещение инструмента. Весит станок 81.2 кг. Особенность модели в подсветке, используемой для освещения рабочей площадки, что облегчает процесс нарезания заготовок из дерева. Быстрая замена пильного полотна обусловлена использованием специального рычага. Благодаря возможности подключения пылесоса вы можете содержать в чистоте рабочее место.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила ленточная Makita напольная LB1200F




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Станки
Высота, см
160
Комплект поставки
пила, набор ленточных полотен (4 шт.), параллельный упор, угловая направляющая, толкатель, шестигранный ключ, насадка №93
Мощность
900 Вт
Особенности
подсветка, транспортировочные колеса
Угол наклона
45.5 град.
Ширина пропила
305
Ширина, см
77.5
Количество скоростей
2
Габариты (ШхВхГ)
61.5x77.5x160 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточнопильный станок Makita LB1200F ? надежное оборудование, которое предназначено для резки древесины и различных древесных материалов. Он позволяет быстро делать заготовки разных размеров, используя рабочий стол размерами 560x400 мм. Длина ленты составляет 2240 мм, а максимальная ширина ленты соответствует 16 мм. Лента движется со скоростью 800 м/мин. При 90° максимальная ширина пропила достигает 165 мм. В основе станка Makita LB1200F лежит электродвигатель мощностью 900 Вт. Конструкция устанавливается на прочную и устойчивую стойку, которая дополнительно оборудована двумя колесиками, обеспечивающими удобное и легкое перемещение инструмента. Весит станок 81.2 кг. Особенность модели в подсветке, используемой для освещения рабочей площадки, что облегчает процесс нарезания заготовок из дерева. Быстрая замена пильного полотна обусловлена использованием специального рычага. Благодаря возможности подключения пылесоса вы можете содержать в чистоте рабочее место.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила ленточная Makita напольная LB1200F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...