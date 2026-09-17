Пила ленточная Makita напольная LB1200F
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Характеристики
Описание товара Пила ленточная Makita напольная LB1200F
Ленточнопильный станок Makita LB1200F ? надежное оборудование, которое предназначено для резки древесины и различных древесных материалов. Он позволяет быстро делать заготовки разных размеров, используя рабочий стол размерами 560x400 мм. Длина ленты составляет 2240 мм, а максимальная ширина ленты соответствует 16 мм. Лента движется со скоростью 800 м/мин. При 90° максимальная ширина пропила достигает 165 мм. В основе станка Makita LB1200F лежит электродвигатель мощностью 900 Вт. Конструкция устанавливается на прочную и устойчивую стойку, которая дополнительно оборудована двумя колесиками, обеспечивающими удобное и легкое перемещение инструмента. Весит станок 81.2 кг. Особенность модели в подсветке, используемой для освещения рабочей площадки, что облегчает процесс нарезания заготовок из дерева. Быстрая замена пильного полотна обусловлена использованием специального рычага. Благодаря возможности подключения пылесоса вы можете содержать в чистоте рабочее место.
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