Top.Mail.Ru
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 1
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 2
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 3
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 4
Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
  • Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 1
  • Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 2
  • Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 3
  • Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 4
  • Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов

JOBY GripTight Mount Small Tablet - суперкомпактный держатель для малых планшетов (таких как iPad mini или Samsung Galaxy Tab). Представляет из себя клешню с резиновыми наконечниками и пружинной растяжкой. Joby GripTight Mount обеспечивает надежный захват вашего устройства для установки его куда угодно: на стол, на стекло, на велосипедный руль - это зависит от того, с каким штативом или держателем вы будете его использовать. Стандартное штативное гнездо 1/4-20 позволяет совмещать смартфон со всем диапазоном штативов и других держателей на рынке. В сложенном виде Joby GripTight Mount легко помещается в кармане. Вес держателя: всего 50 г.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Страна производитель
Китай
Описание
JOBY GripTight Mount Small Tablet - суперкомпактный держатель для малых планшетов (таких как iPad mini или Samsung Galaxy Tab). Представляет из себя клешню с резиновыми наконечниками и пружинной растяжкой. Joby GripTight Mount обеспечивает надежный захват вашего устройства для установки его куда угодно: на стол, на стекло, на велосипедный руль - это зависит от того, с каким штативом или держателем вы будете его использовать. Стандартное штативное гнездо 1/4-20 позволяет совмещать смартфон со всем диапазоном штативов и других держателей на рынке. В сложенном виде Joby GripTight Mount легко помещается в кармане. Вес держателя: всего 50 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...