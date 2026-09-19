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Характеристики
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361911
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Описание товара Штатив Joby GripTight Mount™ (Small Tablet) для планшетов
JOBY GripTight Mount Small Tablet - суперкомпактный держатель для малых планшетов (таких как iPad mini или Samsung Galaxy Tab). Представляет из себя клешню с резиновыми наконечниками и пружинной растяжкой. Joby GripTight Mount обеспечивает надежный захват вашего устройства для установки его куда угодно: на стол, на стекло, на велосипедный руль - это зависит от того, с каким штативом или держателем вы будете его использовать. Стандартное штативное гнездо 1/4-20 позволяет совмещать смартфон со всем диапазоном штативов и других держателей на рынке. В сложенном виде Joby GripTight Mount легко помещается в кармане. Вес держателя: всего 50 г.
JOBY GripTight Mount Small Tablet - суперкомпактный держатель для малых планшетов (таких как iPad mini или Samsung Galaxy Tab). Представляет из себя клешню с резиновыми наконечниками и пружинной растяжкой. Joby GripTight Mount обеспечивает надежный захват вашего устройства для установки его куда угодно: на стол, на стекло, на велосипедный руль - это зависит от того, с каким штативом или держателем вы будете его использовать. Стандартное штативное гнездо 1/4-20 позволяет совмещать смартфон со всем диапазоном штативов и других держателей на рынке. В сложенном виде Joby GripTight Mount легко помещается в кармане. Вес держателя: всего 50 г.
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