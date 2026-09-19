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Фильтр Hoya STAR-SIX 58 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya STAR-SIX 58

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Фильтр Hoya STAR-SIX 58
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361585
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
58
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
лучевой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya STAR-SIX 58

Лучевой фильтр HOYA STAR-SIX состоит из серии тонких перекрестных линий, которые нанесены на поверхность прозрачного оптического стекла. Благодаря такой конструкции данный фильтр добавляет крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Звездный фильтр HOYA CROSS STAR-SIX используется для получения эффекта, при котором от яркого источника света исходит несколько лучей, подобно звезде. Полезен в первую очередь в художественной фотографии. Фильтр пригодится для съемки ночных пейзажей - он превратит прогулку по ночному городу в праздничную феерию. Также фильтр используют для фотографирования драгоценностей и предметов с сильным отражением. С его помощью можно создать прекрасные портреты со звездами в глазах модели.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya STAR-SIX 58




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
58
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
лучевой
Страна производитель
Китай
Описание
Лучевой фильтр HOYA STAR-SIX состоит из серии тонких перекрестных линий, которые нанесены на поверхность прозрачного оптического стекла. Благодаря такой конструкции данный фильтр добавляет крестообразные лучи в местах с ярко выраженными источниками света. Звездный фильтр HOYA CROSS STAR-SIX используется для получения эффекта, при котором от яркого источника света исходит несколько лучей, подобно звезде. Полезен в первую очередь в художественной фотографии. Фильтр пригодится для съемки ночных пейзажей - он превратит прогулку по ночному городу в праздничную феерию. Также фильтр используют для фотографирования драгоценностей и предметов с сильным отражением. С его помощью можно создать прекрасные портреты со звездами в глазах модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр Hoya STAR-SIX 58 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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