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Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37

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Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361890
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
37
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
макрофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37

Close-up фильтры применяются для сокращения минимальной дистанции фокусировки, что позволяет применять обычные объективы в съемке макро. Маркировки +1, +2 и т.д. означают степень коррекции в диоптриях, несколько фильтров можно использовать в связке для достижения максимального увеличения. Необходимо заметить, что, как и любое дополнительное стекло в оптической схеме, такие светофильтры в большей или меньшей степени, в зависимости от их качества, влияют на увеличение оптических аберраций (а именно, хроматических аберраций и линейных дисторсий). Обычный объектив с close-up фильтрами, конечно, не может сравниться в эффективности со специальным макро-объективом, однако в качестве сравнительно недорогого средства по решению определенных задач такие фильтры применятся могут. Close-up фильтры для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать с телеобъективами (фокусное расстояние от 80 мм и выше), на широкоугольных объективах эффект будет значительно слабее.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya CLOSE UP SET (+1+2+4) 37




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
37
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
макрофильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Close-up фильтры применяются для сокращения минимальной дистанции фокусировки, что позволяет применять обычные объективы в съемке макро. Маркировки +1, +2 и т.д. означают степень коррекции в диоптриях, несколько фильтров можно использовать в связке для достижения максимального увеличения. Необходимо заметить, что, как и любое дополнительное стекло в оптической схеме, такие светофильтры в большей или меньшей степени, в зависимости от их качества, влияют на увеличение оптических аберраций (а именно, хроматических аберраций и линейных дисторсий). Обычный объектив с close-up фильтрами, конечно, не может сравниться в эффективности со специальным макро-объективом, однако в качестве сравнительно недорогого средства по решению определенных задач такие фильтры применятся могут. Close-up фильтры для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать с телеобъективами (фокусное расстояние от 80 мм и выше), на широкоугольных объективах эффект будет значительно слабее.
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