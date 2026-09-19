Фильтр Hoya SOFTON A PRO1D 55

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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361600
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HOYA Softon-A PRO 1 Digital позволяет получить изображение с четким фокусом и мягким переходом. Этот эффект особенно заметен на объектах, освещенных ярким источником света. Фильтр состоит из набора беспорядочно соединенных микролинз, благодаря которым возникает отклонение падающего света от прямого пути и возникает оптический эффект смягчения. Фильтры HOYA серии PRO1D изготовлены из многослойного (мультипросветленного) стекла, что позволяет значительно уменьшить появление бликов и ореолов, вызванные отражениями. Алюминиевая оправа из черного ультратонкого матового профиля позволяет избежать появления отражений от фильтра по краю кадра. Рельефное покрытие оправы. Защищённый от ультрафиолетовых лучей кейс. Данный светофильтр может использоваться в портретной съемке, делая кожу более однородной, скрывая небольшие недостатки. Также будет полезным в пейзажной съемке для смягчения резких границ или контрастных сцен при съемке в контровом освещении, делая пейзаж более приятным глазу.
HOYA Softon-A PRO 1 Digital позволяет получить изображение с четким фокусом и мягким переходом. Этот эффект особенно заметен на объектах, освещенных ярким источником света. Фильтр состоит из набора беспорядочно соединенных микролинз, благодаря которым возникает отклонение падающего света от прямого пути и возникает оптический эффект смягчения. Фильтры HOYA серии PRO1D изготовлены из многослойного (мультипросветленного) стекла, что позволяет значительно уменьшить появление бликов и ореолов, вызванные отражениями. Алюминиевая оправа из черного ультратонкого матового профиля позволяет избежать появления отражений от фильтра по краю кадра. Рельефное покрытие оправы. Защищённый от ультрафиолетовых лучей кейс. Данный светофильтр может использоваться в портретной съемке, делая кожу более однородной, скрывая небольшие недостатки. Также будет полезным в пейзажной съемке для смягчения резких границ или контрастных сцен при съемке в контровом освещении, делая пейзаж более приятным глазу.
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