Фильтр Hoya FOG (B) 62
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Характеристики
Тип товара
Фильтры эффектов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
62
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
смягчающий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya FOG (B) 62
Смягчающий туманный фильтр HOYA Fog (B) позволяет получить изображение с четким фокусом и мягким переходом. Этот эффект особенно заметен на объектах, освещенных ярким источником света. Фильтр состоит из набора беспорядочно соединенных микролинз, дающих эффект водяной капли, расположенной на акриловой поверхности, в результате фильтр рассеивает свет и обеспечивает мягкий фокус. Добавляет мягкое свечение/блики в изображение, в то же время, снижая контраст и резкость. Светофильтр HOYA Fog (B) хорошо применять, например, в том случае, когда вы стремитесь передать ощущение влажности окружающего пространства.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фильтры эффектов
Диаметр, мм
62
Дополнительно
Страна производства: Япония
Тип светофильтра
смягчающий
Страна производитель
Китай
Смягчающий туманный фильтр HOYA Fog (B) позволяет получить изображение с четким фокусом и мягким переходом. Этот эффект особенно заметен на объектах, освещенных ярким источником света. Фильтр состоит из набора беспорядочно соединенных микролинз, дающих эффект водяной капли, расположенной на акриловой поверхности, в результате фильтр рассеивает свет и обеспечивает мягкий фокус. Добавляет мягкое свечение/блики в изображение, в то же время, снижая контраст и резкость. Светофильтр HOYA Fog (B) хорошо применять, например, в том случае, когда вы стремитесь передать ощущение влажности окружающего пространства.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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