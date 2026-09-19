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VoIP-телефон Fanvil X4G черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Fanvil X4G черный

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VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 1
VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 2
VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 3
VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 2
  • VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 3
  • VoIP-телефон Fanvil X4G черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359541
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара VoIP-телефон Fanvil X4G черный

Fanvil X4G - IP-телефон высокого класса с поддержкой 4 SIP-линий, оборудованный не только большим цветным ЖК дисплеем (320x240), но и вторым дисплеем с DSS/BLF клавишами, которые позволяют получать быстрый доступ к необходимым контактам и отслеживать статус абонента. Телефон позволяет повысить продуктивность сотрудников и снизить затраты на связь. Аппарат оснащен двумя портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE. Fanvil X4G поддерживает широкий набор функций, а именно: удержание вызова, отключение микрофона, режим ожидания, перевод вызова, повтор вызова, автоответ, режим Не беспокоить, голосовая почта, трехсторонняя конференция, горячая линия. Устройство оснащено встроенной телефонной книгой на 500 записей, а также позволяет пользоваться удаленными телефонными книгами по XML или LDAP. Журнал вызовов, который позволяет узнать информацию о всех совершенных, принятых и пропущенных вызовах не позволит пропустить важную информацию. Аппарат имеет удобный пользовательский интерфейс, 4 программируемые клавиши, 5 функциональных клавиш, 4 клавиши навигации и 1 клавиша подтверждения позволят получить доступ ко всем необходимым функциям телефона.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X4G черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil X4G - IP-телефон высокого класса с поддержкой 4 SIP-линий, оборудованный не только большим цветным ЖК дисплеем (320x240), но и вторым дисплеем с DSS/BLF клавишами, которые позволяют получать быстрый доступ к необходимым контактам и отслеживать статус абонента. Телефон позволяет повысить продуктивность сотрудников и снизить затраты на связь. Аппарат оснащен двумя портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE. Fanvil X4G поддерживает широкий набор функций, а именно: удержание вызова, отключение микрофона, режим ожидания, перевод вызова, повтор вызова, автоответ, режим Не беспокоить, голосовая почта, трехсторонняя конференция, горячая линия. Устройство оснащено встроенной телефонной книгой на 500 записей, а также позволяет пользоваться удаленными телефонными книгами по XML или LDAP. Журнал вызовов, который позволяет узнать информацию о всех совершенных, принятых и пропущенных вызовах не позволит пропустить важную информацию. Аппарат имеет удобный пользовательский интерфейс, 4 программируемые клавиши, 5 функциональных клавиш, 4 клавиши навигации и 1 клавиша подтверждения позволят получить доступ ко всем необходимым функциям телефона.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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