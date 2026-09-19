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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый

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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - фото 1
Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359435
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
600

Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый

FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - стоимость товара 7500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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