Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359435
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
600
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый
FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.
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Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
FE-IPC-D5-30pa купольная, универсальная IP видеокамера 5 Мп с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.8 SONY STARVIS IMX335 с сенсором и разрешением 2592H?1944 15к/с. Smart IR, DNR, WDR, Н.264/H.265, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Аудио вход/выход, Мобильные платформы Android/IOS, IP66, DC12V, POE IEEE 802.3af.
Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-D5-30PA 2.8мм белый - стоимость товара 7500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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