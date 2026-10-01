Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 Wi-Fi белая (BHR6398GL)
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW200 предназначена для съемки внутри помещения и на улице. Ее можно закрепить на стене здания или установить на столе (удобно при использовании дома или в офисе). Подключение к сети интернет осуществляется через встроенный Wi-Fi модуль, который поддерживает беспроводную связь с частотой 2.4 ГГц. Корпус устройства соответствует стандарту IP65 и надежно защищен от попадания влаги и пыли. Внутренний микрофон с системой шумоподавления служит для четкой записи звука на расстоянии до 5 метров. Мощный динамик обеспечивает двустороннюю аудиосвязь. Интеллектуальный режим работы «День/ночь» позволяет получить хорошее качество изображения в любое время суток.
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