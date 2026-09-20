Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm
Имеющая купольную конструкцию аналоговая камера HiWatch DS-T803 2.8 мм предназначена для уличного монтажа. Устройство, соответствующее классу IP67, обладает безупречной защитой от пыли и воды. Не страшны камере и экстремально низкие и высокие температуры. Гарантированный температурный диапазон эксплуатации модели – от -40 до 60 °C. Камера HiWatch DS-T803 2.8 мм отличается безупречным качеством изображения. Разрешение съемки – 3840x2160. Отсутствие внешних источников света не является помехой для работы камеры. ИК-подсветка дает возможность производить съемку даже в абсолютной темноте. Дальность подсветки – 30 м. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 82x90x79 мм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 3 120 руб. 4 740 руб.780 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКамера видеонаблюдения аналоговая 2.8-2.8мм цв. HiWatch DS-T803(...
-
В наличииЦена 3 240 руб. 6 200 руб.810 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитHiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитIP Видеокамера 1080p, 4мм, белый HiWatch DS-I253M(C) (4 mm)
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитHiWatch DS-I400(D)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 2560...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm