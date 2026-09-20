Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
2 860 руб.  6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501138
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
16х6х6
Вес, г.
330

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm

Имеющая купольную конструкцию аналоговая камера HiWatch DS-T803 2.8 мм предназначена для уличного монтажа. Устройство, соответствующее классу IP67, обладает безупречной защитой от пыли и воды. Не страшны камере и экстремально низкие и высокие температуры. Гарантированный температурный диапазон эксплуатации модели – от -40 до 60 °C. Камера HiWatch DS-T803 2.8 мм отличается безупречным качеством изображения. Разрешение съемки – 3840x2160. Отсутствие внешних источников света не является помехой для работы камеры. ИК-подсветка дает возможность производить съемку даже в абсолютной темноте. Дальность подсветки – 30 м. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 82x90x79 мм.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Имеющая купольную конструкцию аналоговая камера HiWatch DS-T803 2.8 мм предназначена для уличного монтажа. Устройство, соответствующее классу IP67, обладает безупречной защитой от пыли и воды. Не страшны камере и экстремально низкие и высокие температуры. Гарантированный температурный диапазон эксплуатации модели – от -40 до 60 °C. Камера HiWatch DS-T803 2.8 мм отличается безупречным качеством изображения. Разрешение съемки – 3840x2160. Отсутствие внешних источников света не является помехой для работы камеры. ИК-подсветка дает возможность производить съемку даже в абсолютной темноте. Дальность подсветки – 30 м. Камера компактна: ее габаритные размеры составляют 82x90x79 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T803(B) 2.8mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...