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Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 купить с доставкой в Москве
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Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120

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Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - фото 2
Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - фото 1
  • Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - фото 2
  • Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350531
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
Уровень брусковый
Точность, мм/м
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.06х0.02
Вес, г.
760

Описание товара Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120

Уровень с мощным профилем, 1200 мм ЗУБР Атлант 34585-120 - усиленный коробчатый уровень с фрезерованной базовой поверхностью и рукоятками. Точность измерений 1 мм/м.

Отзывы о товаре Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
Уровень брусковый
Точность, мм/м
1
Страна производитель
Россия
Описание
Уровень с мощным профилем, 1200 мм ЗУБР Атлант 34585-120 - усиленный коробчатый уровень с фрезерованной базовой поверхностью и рукоятками. Точность измерений 1 мм/м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень брусковый Зубр Атлант 34585-120 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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