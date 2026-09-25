Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-080, 800 мм, с зеркальным глазком, усиленным
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 742108
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х3
Вес, г.
715
Описание товара Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-080, 800 мм, с зеркальным глазком, усиленным
Мощный уровень ЗУБР Эксперт с зеркальным глазком, 800 мм 34570-080 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена зеркальными колбами, благодаря чему позволяет удобно считывать показания измерений с любой стороны. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Мощный уровень ЗУБР Эксперт с зеркальным глазком, 800 мм 34570-080 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена зеркальными колбами, благодаря чему позволяет удобно считывать показания измерений с любой стороны. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-080, 800 мм, с зеркальным глазком, усиленным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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