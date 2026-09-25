Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 742121
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
300x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х5х2
Вес, г.
292
Описание товара Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г
Короткий толстостенный уровень с мощными магнитами и встроенным зеркалом. Удобен для работы в стесненных условиях и на металлическом профиле.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
300x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Короткий толстостенный уровень с мощными магнитами и встроенным зеркалом. Удобен для работы в стесненных условиях и на металлическом профиле.
Магнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 мм, усиленный профиль, с зеркальным г - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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