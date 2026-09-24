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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732)

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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 1
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 2
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 3
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 4
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 5
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 6
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 7
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 8
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 9
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 10
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 11
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 12
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 13
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 14
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 15
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 16
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 13
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 14
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 15
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 16
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652860
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х3
Вес, кг.
1

Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732)

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34732 длиной 800 мм, с магнитной полосой и 2-компонентными рукоятками, 3 глазками и 1 зеркальным отражателем, — измерительный инструмент для контроля отклонений поверхностей от горизонтали, вертикали и угла 45°. Используется для выполнения работ, требующих высокой точности.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
  • Высокая точность проводимых работ — электронная калибровка глазков уровня и фрезеровка рабочей грани позволили снизить погрешность измерений до 0,5 мм/м.
  • Продуманная конструкция — в корпусе имеются рукоятки для удобного захвата инструмента и 2 отверстия для организации подвесного хранения.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала на корпусе позволяет использовать уровень в качестве линейки.

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34732 длиной 800 мм, с магнитной полосой и 2-компонентными рукоятками, 3 глазками и 1 зеркальным отражателем, — измерительный инструмент для контроля отклонений поверхностей от горизонтали, вертикали и угла 45°. Используется для выполнения работ, требующих высокой точности.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
  • Высокая точность проводимых работ — электронная калибровка глазков уровня и фрезеровка рабочей грани позволили снизить погрешность измерений до 0,5 мм/м.
  • Продуманная конструкция — в корпусе имеются рукоятки для удобного захвата инструмента и 2 отверстия для организации подвесного хранения.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала на корпусе позволяет использовать уровень в качестве линейки.

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34732) - по цене 1290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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