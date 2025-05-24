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Уровень Kraftool 34717-025 купить с доставкой в Москве
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Уровень Kraftool 34717-025

19 Отзывы
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Уровень Kraftool 34717-025
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 270 руб.  1 716 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350253
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Добавить в корзину
Уровень Kraftool 34717-025
1 270 руб. -26%
1 716 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
208

Описание товара Уровень Kraftool 34717-025

Пузырьковый уровень, трапециевидный профиль, 2 измерительные капсулы (горизонтальная (180 град.), вертикальная (90 град.)).

Отзывы о товаре Уровень Kraftool 34717-025

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень очень качественный. Увесистый. Приятно держать в руках.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Гена И.

Достоинства:


Комментарий:
показывает ровно, компактный
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
НИКОЛАЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Это прям офигенный уровень !!! Качество за разумные деньги!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Димон

Достоинства:


Комментарий:
Хуже, в сравнении с такой же моделью, купленной пару лет назад. но, вроде, норм. дополено: от незначительного падения отпал глазок извините, но 1400 он не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен добротно, но в вертикальном положении небольшая не точность в показаниях
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно. Приятно работать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл как на картинке. Очень нужен был мне этот формат (размер) уровня. Я доволен приятным и аккуратно сделанным противоударным инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Анатолий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный уровень ровный купил уже второй первый уронил в шахту лифта с 20 этожа сломан пополам но работает ровно.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
уровень отличный предпочтение отдаю KRAFTOOL
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень хороший, магниты крепкие.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Дмирий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления не на высшем уровне (
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь постоянно один дома другой на работе нужная вещь если работаешь с металлом
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
уровень хороший давно хотел токои приобрести, небольшой компактный спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нравится, удобный! Был бы дешевле-цены бы ему не было
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо магнитит, вроде ровный
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень хороший , удобен в привязи , но лучше привязывать при работе на высоте
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
норм пригодится столбы ставить
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
виктор

Достоинства:


Комментарий:
хороший уровень, удобно собирать металлические изделия.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
уровень точный, удобный. Колба подсвечивается всего 1 из 2-х, за это 4 звёзды



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пузырьковый уровень, трапециевидный профиль, 2 измерительные капсулы (горизонтальная (180 град.), вертикальная (90 град.)).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень очень качественный. Увесистый. Приятно держать в руках.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Гена И.

Достоинства:


Комментарий:
показывает ровно, компактный
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
НИКОЛАЙ С.

Достоинства:


Комментарий:
Это прям офигенный уровень !!! Качество за разумные деньги!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Димон

Достоинства:


Комментарий:
Хуже, в сравнении с такой же моделью, купленной пару лет назад. но, вроде, норм. дополено: от незначительного падения отпал глазок извините, но 1400 он не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен добротно, но в вертикальном положении небольшая не точность в показаниях
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно. Приятно работать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл как на картинке. Очень нужен был мне этот формат (размер) уровня. Я доволен приятным и аккуратно сделанным противоударным инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Анатолий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный уровень ровный купил уже второй первый уронил в шахту лифта с 20 этожа сломан пополам но работает ровно.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
уровень отличный предпочтение отдаю KRAFTOOL
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень хороший, магниты крепкие.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Дмирий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления не на высшем уровне (
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь постоянно один дома другой на работе нужная вещь если работаешь с металлом
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
уровень хороший давно хотел токои приобрести, небольшой компактный спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нравится, удобный! Был бы дешевле-цены бы ему не было
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо магнитит, вроде ровный
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Уровень хороший , удобен в привязи , но лучше привязывать при работе на высоте
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
норм пригодится столбы ставить
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
виктор

Достоинства:


Комментарий:
хороший уровень, удобно собирать металлические изделия.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
уровень точный, удобный. Колба подсвечивается всего 1 из 2-х, за это 4 звёзды


Уровень Kraftool 34717-025 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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