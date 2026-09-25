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Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка купить с доставкой в Москве
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Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка

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Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 1
Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 2
Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 3
Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 4
Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 5
Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 1
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 2
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 3
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 4
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 5
  • Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
130x90x140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, г.
102

Описание товара Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка

KRAFTOOL Post-Level, 3 глазка, магнитный угловой уровень 34788_z01 - профессиональный уровень для точного выравнивания свай, колонн, труб. Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Отзывы о товаре Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
130x90x140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL Post-Level, 3 глазка, магнитный угловой уровень 34788_z01 - профессиональный уровень для точного выравнивания свай, колонн, труб. Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазка - по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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