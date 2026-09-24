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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)

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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.03х0.03
Вес, г.
796

Описание товара Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)

Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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