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Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 купить с доставкой в Москве
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Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03

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Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 - фото 1
Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
  • Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 - фото 1
  • Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.2
Высота, см
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.05х0.02
Вес, г.
530

Описание товара Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03

Уровень предназначен для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также горизонтальности полов, балок и прогонов.

Отзывы о товаре Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
2.2
Высота, см
5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень предназначен для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также горизонтальности полов, балок и прогонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03 - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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