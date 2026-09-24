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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204)

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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 1
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 2
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 3
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 4
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 5
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 6
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 7
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 8
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 9
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 10
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 11
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 12
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 13
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 14
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 13
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 14
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652871
Доставка в Москве
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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204)
1 110 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.1х0.03
Вес, г.
850

Описание товара Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204)

Алюминиевый фрезерованный уровень Matrix 34204 длиной 1200 мм, с 3 глазками и рукоятками, позволяет обнаружить отклонения от вертикали и горизонтали, а также выставить диагональ. Инструмент будет полезен на строительной площадке, при выполнении ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля, колбы установлены с использованием электронной калибровки.
  • Высокая точность выполняемых работ — рабочая поверхность фрезерована для снижения погрешности измерений.
  • Эргономичность — благодаря отверстиям в корпусе инструмент удобно удерживать.
  • Использование в качестве линейки — на корпус нанесена измерительная шкала.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый фрезерованный уровень Matrix 34204 длиной 1200 мм, с 3 глазками и рукоятками, позволяет обнаружить отклонения от вертикали и горизонтали, а также выставить диагональ. Инструмент будет полезен на строительной площадке, при выполнении ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля, колбы установлены с использованием электронной калибровки.
  • Высокая точность выполняемых работ — рабочая поверхность фрезерована для снижения погрешности измерений.
  • Эргономичность — благодаря отверстиям в корпусе инструмент удобно удерживать.
  • Использование в качестве линейки — на корпус нанесена измерительная шкала.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм Matrix (34204) – стоимость товара 1110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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