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Сучкорез Palisad 60506 (60506) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Palisad 60506 (60506)

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Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 1
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 2
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 3
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 4
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 5
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 6
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 7
Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 1
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 2
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 3
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 4
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 5
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 6
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 7
  • Сучкорез Palisad 60506 (60506) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез Palisad 60506 (60506)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х30х3
Вес, кг.
1.05

Описание товара Сучкорез Palisad 60506 (60506)

Сучкорез прямого реза Palisad 60506 длиной 700 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для срезания живых веток толщиной не более 25 мм. Используется для работы двумя руками, удобен для обрезки высоко растущих, а также очень жестких веток. Рабочее лезвие легко срезает ветви благодаря прецизионной заточке и тефлоновому покрытию, которое дополнительно обеспечивает надежную защиту от коррозии. Сучкорез будет полезен для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — опорное лезвие и рукоятки покрыты порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Контроль качества реза — производитель предусмотрел винт для регулировки плотности смыкания лезвий.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из стальной профильной трубы и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобный хват — двухкомпонентные накладки с вставками из термопластичной резины не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Сучкорез Palisad 60506 (60506)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad 60506 длиной 700 мм, с двухкомпонентными рукоятками, — инструмент для срезания живых веток толщиной не более 25 мм. Используется для работы двумя руками, удобен для обрезки высоко растущих, а также очень жестких веток. Рабочее лезвие легко срезает ветви благодаря прецизионной заточке и тефлоновому покрытию, которое дополнительно обеспечивает надежную защиту от коррозии. Сучкорез будет полезен для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — опорное лезвие и рукоятки покрыты порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Контроль качества реза — производитель предусмотрел винт для регулировки плотности смыкания лезвий.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из стальной профильной трубы и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобный хват — двухкомпонентные накладки с вставками из термопластичной резины не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Palisad 60506 (60506) - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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