Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Назначение
уход за деревьями и кустарниками
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345555
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Описание товара Сучкорез контактный Patriot LP 460 777005460 черный/оранжевый
Предназначен для работы с побегами, толстыми стеблями и ветвями деревьев.
Зубчатый рычажный механизм повышает передачу усилий и увеличивает режущую способность.
Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза.
Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины.
Эргономичные противоскользящие рукоятки.
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Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Предназначен для работы с побегами, толстыми стеблями и ветвями деревьев.
Зубчатый рычажный механизм повышает передачу усилий и увеличивает режущую способность.
Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза.
Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины.
Эргономичные противоскользящие рукоятки.
Показать полностью
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Сучкорез контактный Patriot LP 460 777005460 черный/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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