Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 697054
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
дерево
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х3х1
Вес, г.
750
Описание товара Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)
Сучкорезы росток произведены из качественных материалов на высокоточном оборудовании, что гарантирует чистый рез и продолжительный срок службы изделия. Применяются для обрезки веток деревьев и кустарников.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
дерево
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Сучкорезы росток произведены из качественных материалов на высокоточном оборудовании, что гарантирует чистый рез и продолжительный срок службы изделия. Применяются для обрезки веток деревьев и кустарников.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
увесистый. заточен хорошо. надо будет смазать
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)
Достоинства:
Комментарий:
увесистый. заточен хорошо. надо будет смазать