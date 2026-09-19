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Дальномер лазерный RGK D30 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный RGK D30

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Дальномер лазерный RGK D30 - фото 1
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 2
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 3
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 4
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 5
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 6
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 7
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 8
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 9
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 10
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 11
Дальномер лазерный RGK D30 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 1
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 2
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 3
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 4
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 5
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 6
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 7
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 8
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 9
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 10
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 11
  • Дальномер лазерный RGK D30 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346594
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Характеристики

Бренд
Rgk
Bluetooth
нет
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
1
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Функция расчета объема
да
Тип прибора
Лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х7
Вес, г.
248

Описание товара Дальномер лазерный RGK D30

Лазерный дальномер RGK D30 приходит на смену обычному измерительному метру, позволяя просто и точно измерять расстояния от 30 см до 30 метров. С его помощью вы легко и быстро обмерите практически любое помещение, даже высоту потолка и глубину ниш. При этом вам не понадобится ни помощь напарника, придерживающего край рулетки, ни долгое и трудоёмкое исправление неточностей: погрешность измерения лазерным дальномером составляет всего 2 мм, что сопоставимо с ошибкой деления обычного метра. Функционал RGK D30 максимально облегчает проведение измерений: расчёт площади прямоугольника по двум измерениям; в режиме непрерывных измерений вы можете точно измерять расстояние до угла с помощью функции максимум или кратчайшее истинное расстояние до удалённого объекта с помощью функции минимум. Память RGK D30 позволяет сохранять до 10 значений с возможностью доступа к ним в любое время. При заполнении памяти новые значения заменяют самые старые. Дисплей прибора имеет две строки для отображения измеряемых значений и все необходимые индикаторы, оснащён подсветкой для комфортной работы при плохом освещении. Корпус прибора выполнен из качественного пластика, управление осуществляется с помощью пяти резиновых кнопок – удобно и просто. Лазерная рулетка RGK D30 надёжно защищена от пыли и влаги и соответствует стандарту защиты IP40. Питание осуществляется от двух стандартных батареек ААА, так что у вас не возникнет никаких проблем с заряжением вашего дальномера.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный RGK D30




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Характеристики
Бренд
Rgk
Bluetooth
нет
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
1
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Функция расчета объема
да
Тип прибора
Лазерный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер RGK D30 приходит на смену обычному измерительному метру, позволяя просто и точно измерять расстояния от 30 см до 30 метров. С его помощью вы легко и быстро обмерите практически любое помещение, даже высоту потолка и глубину ниш. При этом вам не понадобится ни помощь напарника, придерживающего край рулетки, ни долгое и трудоёмкое исправление неточностей: погрешность измерения лазерным дальномером составляет всего 2 мм, что сопоставимо с ошибкой деления обычного метра. Функционал RGK D30 максимально облегчает проведение измерений: расчёт площади прямоугольника по двум измерениям; в режиме непрерывных измерений вы можете точно измерять расстояние до угла с помощью функции максимум или кратчайшее истинное расстояние до удалённого объекта с помощью функции минимум. Память RGK D30 позволяет сохранять до 10 значений с возможностью доступа к ним в любое время. При заполнении памяти новые значения заменяют самые старые. Дисплей прибора имеет две строки для отображения измеряемых значений и все необходимые индикаторы, оснащён подсветкой для комфортной работы при плохом освещении. Корпус прибора выполнен из качественного пластика, управление осуществляется с помощью пяти резиновых кнопок – удобно и просто. Лазерная рулетка RGK D30 надёжно защищена от пыли и влаги и соответствует стандарту защиты IP40. Питание осуществляется от двух стандартных батареек ААА, так что у вас не возникнет никаких проблем с заряжением вашего дальномера.
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Отзывы


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