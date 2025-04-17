Дальномер лазерный Condtrol Vector 100
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%9 940 руб. 11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Дальность измерения с/без отражателем, м
0
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
200
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 100
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 100 позволяет с высокой точностью измерять расстояния до 100 м при выполнении строительных задач. Благодаря акселерометру 3D предусмотрена возможность определения расстояния между двумя точками. Функция маляра предполагает вычисление суммарной площади стен и расхода материалов. Поддержка Bluetooth и фирменное приложение Smart Measure расширяют возможности управления доступными параметрами устройства. Среди других особенностей CONDTROL Vector 100 отмечаются информативный дисплей с подсветкой, звуковое оповещение, питание на основе аккумулятора.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Дальность измерения с/без отражателем, м
0
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 100 позволяет с высокой точностью измерять расстояния до 100 м при выполнении строительных задач. Благодаря акселерометру 3D предусмотрена возможность определения расстояния между двумя точками. Функция маляра предполагает вычисление суммарной площади стен и расхода материалов. Поддержка Bluetooth и фирменное приложение Smart Measure расширяют возможности управления доступными параметрами устройства. Среди других особенностей CONDTROL Vector 100 отмечаются информативный дисплей с подсветкой, звуковое оповещение, питание на основе аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает на 5, особенно в работе с приложением.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий аппарат. Днём до 30м все видно нормально и с погрешностями проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги очень хороший дальномер. Есть бт. С Imagemeter отлично подружился. Рекомендую. Пришла на день раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем, если блютуз не так важен, и/или есть опыть в "танцах с бубном" то все норм заработатет... (рано или поздно).
Достоинства:
Комментарий:
Все ок По бт подключить без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свои функции.советую к покупке.
Дальномер лазерный Condtrol Vector 100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Vector 100
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, работает на 5, особенно в работе с приложением.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий аппарат. Днём до 30м все видно нормально и с погрешностями проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги очень хороший дальномер. Есть бт. С Imagemeter отлично подружился. Рекомендую. Пришла на день раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем, если блютуз не так важен, и/или есть опыть в "танцах с бубном" то все норм заработатет... (рано или поздно).
Достоинства:
Комментарий:
Все ок По бт подключить без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свои функции.советую к покупке.