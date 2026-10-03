Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 274676
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Загружаем...
3 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Вычисление площади
да
Габариты, мм
150х90х35
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.03-30
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
121
Описание товара Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927
Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.
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Бренд
Тип товара
Дальномер
Вычисление площади
да
Габариты, мм
150х90х35
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.03-30
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Развернуть
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927 – стоимость товара 3610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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