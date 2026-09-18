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Дальномер лазерный Condtrol XP2 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный Condtrol XP2

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Дальномер лазерный Condtrol XP2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265539
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
230

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol XP2

Лазерный дальномер CONDTROL XP2 – это старшая модель дальномера XP1. Диапазон измерений CONDTROL XP2 до 70 метров, а точность – 1,5 мм. Новинка, в сравнении с XP1, обладает дополнительным функционалом: расширенный Пифагор, измерение площади стен и функцией измерения угла наклона, которая на основании всего одного замера позволяет вычислить горизонтальное и вертикальное приложения, а также угол наклона. В дальномер CONDTROL XP2 встроен пузырьковый уровень, который будет очень полезен в работе.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol XP2




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Развернуть
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер CONDTROL XP2 – это старшая модель дальномера XP1. Диапазон измерений CONDTROL XP2 до 70 метров, а точность – 1,5 мм. Новинка, в сравнении с XP1, обладает дополнительным функционалом: расширенный Пифагор, измерение площади стен и функцией измерения угла наклона, которая на основании всего одного замера позволяет вычислить горизонтальное и вертикальное приложения, а также угол наклона. В дальномер CONDTROL XP2 встроен пузырьковый уровень, который будет очень полезен в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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