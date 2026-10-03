Дальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
В наличии
Код товара: 274680
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Загружаем...
9 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
135х44х110
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-100
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
190
Описание товара Дальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
Дальномер Kraftool LD-100 34765 предназначен для точных измерений расстояния, вычисления площади, объема и т.д. Значительно ускоряет выполнение разметочных работ на стройплощадке. Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
135х44х110
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-100
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
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Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Дальномер Kraftool LD-100 34765 предназначен для точных измерений расстояния, вычисления площади, объема и т.д. Значительно ускоряет выполнение разметочных работ на стройплощадке. Функция Bluetooth позволяет управлять прибором с телефона через специальное приложение. Автоматическое отключение лазерного луча (через 30 сек.) и дальномера (через 60 сек.) дает возможность экономить заряд батарей. Ударопрочный корпус устойчив к влаге, пыли и механическим повреждениям.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Дальномер лазерный Kraftool LD-100 34765 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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