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Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)

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Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 1
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 2
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 3
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 4
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 5
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 6
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 7
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 8
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 9
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 10
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 1
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 2
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 3
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 4
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 5
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 6
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 7
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 8
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 9
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 10
  • Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
6 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Bluetooth
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
110х45х30
Дальность измерения с/без отражателем, м
70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х5
Вес, г.
280

Описание товара Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)

Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)

Отзывы о товаре Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Bluetooth
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
110х45х30
Дальность измерения с/без отражателем, м
70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - этот товар вы можете купить по цене 6430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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