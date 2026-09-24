Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб.
В наличии
Код товара: 722428
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Характеристики
Бренд
Bluetooth
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
110х45х30
Дальность измерения с/без отражателем, м
70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х5
Вес, г.
280
Описание товара Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
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Бренд
Bluetooth
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
110х45х30
Дальность измерения с/без отражателем, м
70
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
3
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
да
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
Дальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760) - этот товар вы можете купить по цене 6430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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