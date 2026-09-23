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Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500

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Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613522
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-1500
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
172

Описание товара Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500

Дальномер для охоты CONDTROL Vector 1500 – незаменимый прибор для лесного хозяйства, дорожного строительства, землеустройства. С его помощью можно измерять углы относительно вертикали и горизонтали, высоту удаленных объектов, а также скорость объектов в движении. Конструкция модели предусматривает наличие зрительной трубы, обладающей шестикратным увеличением, что обеспечит комфортную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-1500
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Развернуть
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Описание
Дальномер для охоты CONDTROL Vector 1500 – незаменимый прибор для лесного хозяйства, дорожного строительства, землеустройства. С его помощью можно измерять углы относительно вертикали и горизонтали, высоту удаленных объектов, а также скорость объектов в движении. Конструкция модели предусматривает наличие зрительной трубы, обладающей шестикратным увеличением, что обеспечит комфортную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500 - данный товар вы можете купить по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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