Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб.
В наличии
Код товара: 613522
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14 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-1500
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
172
Описание товара Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
Дальномер для охоты CONDTROL Vector 1500 – незаменимый прибор для лесного хозяйства, дорожного строительства, землеустройства. С его помощью можно измерять углы относительно вертикали и горизонтали, высоту удаленных объектов, а также скорость объектов в движении. Конструкция модели предусматривает наличие зрительной трубы, обладающей шестикратным увеличением, что обеспечит комфортную эксплуатацию.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-1500
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Развернуть
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Дальномер для охоты CONDTROL Vector 1500 – незаменимый прибор для лесного хозяйства, дорожного строительства, землеустройства. С его помощью можно измерять углы относительно вертикали и горизонтали, высоту удаленных объектов, а также скорость объектов в движении. Конструкция модели предусматривает наличие зрительной трубы, обладающей шестикратным увеличением, что обеспечит комфортную эксплуатацию.
Дальномер лазерный CONDTROL Vector 1500 - данный товар вы можете купить по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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