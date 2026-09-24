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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 – лазерный дальномер профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Интеллектуальная технология Area CAM дальномера Vector 150 позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 – лазерный дальномер профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Интеллектуальная технология Area CAM дальномера Vector 150 позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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