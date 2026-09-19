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Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E

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Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 1
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 2
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 3
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 4
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 5
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 6
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 7
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 8
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 9
Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
12 000 руб.  22 796 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346460
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х49х37
Вес, кг.
20

Описание товара Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E

Газонокосилка PATRIOT — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим газоном. С мощным электрическим двигателем на 2000 Вт, эта газонокосилка обеспечивает быстрое и качественное скашивание травы. Она отличается удобством в эксплуатации благодаря своему легкому весу в 14,2 кг и возможностью регулировки высоты скашивания от 25 до 75 мм, что позволяет адаптировать работу под ваше конкретное поле. Ширина скашивания составляет 43 см, что позволяет обрабатывать значительные участки за короткое время. Газонокосилка оснащена объемным травосборником на 50 литров, что избавляет от необходимости частой остановки для его опорожнения. Наличие функции мульчирования позволяет измельчать траву и использовать ее в качестве натурального удобрения для вашего газона. Хотя газонокосилка не является самоходной, легкость и маневренность конструкции делают её удобной в управлении. Электрическое питание от сети обеспечивает стабильную и мощную работу всего устройства. В комплектацию входит травосборник, что делает эту модель полностью готовой к эксплуатации сразу после покупки. Газонокосилка PATRIOT — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в работе с газоном.

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
2000
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
43
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от сети
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка PATRIOT — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим газоном. С мощным электрическим двигателем на 2000 Вт, эта газонокосилка обеспечивает быстрое и качественное скашивание травы. Она отличается удобством в эксплуатации благодаря своему легкому весу в 14,2 кг и возможностью регулировки высоты скашивания от 25 до 75 мм, что позволяет адаптировать работу под ваше конкретное поле. Ширина скашивания составляет 43 см, что позволяет обрабатывать значительные участки за короткое время. Газонокосилка оснащена объемным травосборником на 50 литров, что избавляет от необходимости частой остановки для его опорожнения. Наличие функции мульчирования позволяет измельчать траву и использовать ее в качестве натурального удобрения для вашего газона. Хотя газонокосилка не является самоходной, легкость и маневренность конструкции делают её удобной в управлении. Электрическое питание от сети обеспечивает стабильную и мощную работу всего устройства. В комплектацию входит травосборник, что делает эту модель полностью готовой к эксплуатации сразу после покупки. Газонокосилка PATRIOT — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в работе с газоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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