Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка электрическая Patriot PT 2043E
Газонокосилка PATRIOT — это надежный и эффективный инструмент для ухода за вашим газоном. С мощным электрическим двигателем на 2000 Вт, эта газонокосилка обеспечивает быстрое и качественное скашивание травы. Она отличается удобством в эксплуатации благодаря своему легкому весу в 14,2 кг и возможностью регулировки высоты скашивания от 25 до 75 мм, что позволяет адаптировать работу под ваше конкретное поле. Ширина скашивания составляет 43 см, что позволяет обрабатывать значительные участки за короткое время. Газонокосилка оснащена объемным травосборником на 50 литров, что избавляет от необходимости частой остановки для его опорожнения. Наличие функции мульчирования позволяет измельчать траву и использовать ее в качестве натурального удобрения для вашего газона. Хотя газонокосилка не является самоходной, легкость и маневренность конструкции делают её удобной в управлении. Электрическое питание от сети обеспечивает стабильную и мощную работу всего устройства. В комплектацию входит травосборник, что делает эту модель полностью готовой к эксплуатации сразу после покупки. Газонокосилка PATRIOT — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в работе с газоном.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, без аккумулятора
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