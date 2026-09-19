Top.Mail.Ru
Термос Biostal NHF-1000 1л купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термос Biostal NHF-1000 1л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 1
Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 2
Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 3
Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 4
Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 1
  • Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 2
  • Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 3
  • Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 4
  • Термос Biostal NHF-1000 1л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 770 руб.  2 702 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NHF-1000 1л
1 770 руб. -34%
2 702 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х10
Вес, г.
480

Описание товара Термос Biostal NHF-1000 1л

Термос с узким горлом NHF-1000 ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и снабжён уникальной пробкой с легко открывающейся поилкой и пластиковой петлёй, за которую вы легко можете переносить термос или же прикрепить к карабину.

Отзывы о товаре Термос Biostal NHF-1000 1л




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NHF-1000 ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и снабжён уникальной пробкой с легко открывающейся поилкой и пластиковой петлёй, за которую вы легко можете переносить термос или же прикрепить к карабину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NHF-1000 1л - стоимость товара 1770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...