Top.Mail.Ru
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 1
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 2
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 3
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 4
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 5
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 6
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 1
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 2
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 3
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 4
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 5
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 6
  • Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060
1 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Вес, г.
600

Описание товара Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060

Легкий, простой в обращении степлер для для домашних проектов или несложных профессиональных работ. Домашние мастера оценят этот инструмент, изготовленный из крепкого пластика, за его высокую производительность, малый вес, длительный срок службы и способность справляться с регулярным использованием. R53E подходит для пользователей с небольшими руками. Идеально подходит для обивки мебели, декоративных работ с различными типами текстиля или фиксации подбоя, постеров или кожи.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Описание
Легкий, простой в обращении степлер для для домашних проектов или несложных профессиональных работ. Домашние мастера оценят этот инструмент, изготовленный из крепкого пластика, за его высокую производительность, малый вес, длительный срок службы и способность справляться с регулярным использованием. R53E подходит для пользователей с небольшими руками. Идеально подходит для обивки мебели, декоративных работ с различными типами текстиля или фиксации подбоя, постеров или кожи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет скобозабивной Rapid R53E 5000060 - по цене 1960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...