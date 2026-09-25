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Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 купить с доставкой в Москве
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Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16

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Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 - фото 1
Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 - фото 1
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический степлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
241 х 173 х 55 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16

Пневматический степлер (скобозабиватель) KRAFTOOL 80/16 скобы тип 80 (6-16 мм) 31960 Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Идеален для ежедневной работы на мебельном производстве и в мастерских -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 80 (6-16 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,9 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип скоб: 80 -Длина скоб: 6-16 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,12 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 160 шт



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Отзывы о товаре Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический степлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
241 х 173 х 55 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический степлер (скобозабиватель) KRAFTOOL 80/16 скобы тип 80 (6-16 мм) 31960 Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Идеален для ежедневной работы на мебельном производстве и в мастерских -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 80 (6-16 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,9 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип скоб: 80 -Длина скоб: 6-16 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,12 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 160 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический степлер для скоб 21Ga тип 80 Kraftool 31960, 6-16 мм, 80/16 - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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