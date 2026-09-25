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Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) купить с доставкой в Москве
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Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм)

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Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 1
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 2
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 3
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 4
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 5
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 6
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 7
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 8
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 9
Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 1
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 2
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 3
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 4
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 5
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 6
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 7
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 8
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 9
  • Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм)
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
233 х 152 х 48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм)

Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 80 (6-16 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,85 кг -Давление: 4,8- 7,6 Атм -Тип скоб: 80 -Длина скоб: 6-16 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,31 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 100 шт



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
233 х 152 х 48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный пневматический скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 80 (6-16 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,85 кг -Давление: 4,8- 7,6 Атм -Тип скоб: 80 -Длина скоб: 6-16 мм -Расходные материалы: скобы -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,31 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество скоб в магазине: 100 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический степлер для скоб 21Ga ЗУБР Т80 31938, тип 80 (6-16 мм) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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