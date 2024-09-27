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Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 купить с доставкой в Москве
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Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070

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Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 1
Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 2
Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 3
Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Тип скобы
36
  • Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 1
  • Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 2
  • Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 3
  • Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
3 600 руб.  6 384 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070
3 600 руб. -44%
6 384 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
3
Материалы взаимодействия
низковольтный кабель, коаксиальный кабель
Ширина, см
18
Тип скобы
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.54х0.1х0.02
Вес, г.
600

Описание товара Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070

Уникальный высококлассный степлер для широкого спектра сложных профессиональных задач и точных работ. Специально разработанный для работы с низковольтными кабелями диаметром до 6 мм, R36E оснащен новым запатентованным легким спуском с 3-ступенчатой регулировкой силы нажатия, которую можно настроить в зависимости от твердости материала или толщины кабеля. Кроме того, благодаря этой функции работать с R36E на 40% легче, чем с обычным инструментом. Идеально подходит для регулярного профессионального использования при креплении низковольтных кабелей: акустических, телефонных, антенных или компьютерных.



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Отзывы о товаре Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070

Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Из заявленного всё функционирует.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
3
Материалы взаимодействия
низковольтный кабель, коаксиальный кабель
Ширина, см
18
Тип скобы
36
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальный высококлассный степлер для широкого спектра сложных профессиональных задач и точных работ. Специально разработанный для работы с низковольтными кабелями диаметром до 6 мм, R36E оснащен новым запатентованным легким спуском с 3-ступенчатой регулировкой силы нажатия, которую можно настроить в зависимости от твердости материала или толщины кабеля. Кроме того, благодаря этой функции работать с R36E на 40% легче, чем с обычным инструментом. Идеально подходит для регулярного профессионального использования при креплении низковольтных кабелей: акустических, телефонных, антенных или компьютерных.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Из заявленного всё функционирует.


Пистолет скобозабивной Rapid R36E 5000070 - стоимость товара 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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