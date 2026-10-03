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Степлер ручной Зубр 31580 купить с доставкой в Москве
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Степлер ручной Зубр 31580

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Степлер ручной Зубр 31580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Степлер ручной Зубр 31580
1 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
14.5
Ширина, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Степлер ручной Зубр 31580

Профессиональный степлер предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Металлический корпус и рабочие части из закаленной инструментальной стали обеспечивают высокую надежность конструкции. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.



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Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр 31580




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Высота, см
14.5
Ширина, см
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный степлер предназначен для промышленного применения при интенсивных нагрузках. Металлический корпус и рабочие части из закаленной инструментальной стали обеспечивают высокую надежность конструкции. Обладает повышенным ресурсом, обеспечивает длительную и качественную работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Степлер ручной Зубр 31580 - купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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